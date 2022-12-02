مجموعة «ميم» تحتفل بـ«يوم التطوع» في مكتبة القاهرة الكبرى

مع اقتراب اليوم العالمي للتطوع والذي يحتفل به العالم في 5 ديسمبر من كل عام، بادرت مجموعة «ميم» المكونة من نشطاء في المجال الثقافي والفني بتنظيم يوم تطوعي بالاشتراك مع وزارة الثقافة ممثلة في مكتبة القاهرة الكبرى، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 3 ديسمبر من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الخامسة مساءً، لتقديم مجموعة من الأنشطة الفنية والتوعوية للجماهير مجانا تحت عنوان «اليوم الأخضر».

وقالت أماني سعد الدين، السكرتير التنفيذي لمجموعة «ميم» لـ«الوطن»، إن المجموعة تتكون من أفراد في مراحل عمرية مختلفة، وهم يحبون وطنهم بشدة ويرغبون في نشر الوعي بين الشباب بأهمية بلادهم وتقديم أعمال تطوعية في سبيل ذلك، لذا جرى تسمية المجموعة بهذا الاسم لوجود حرف «الميم» في أسمائهم أو أسماء آباء كل فرد منهم، ويرمز أيضًا إلى مصر.

وأضافت «سعد الدين» أن تكوين المجموعة جاء بمحض الصدفة عن طريق ضم أشخاص لديهم مواهب فنية أو خدمية، ويعملون على ربط تلك المواهب بالأحداث الجارية: «لم يقتصر أعضاء المجموعة على أشخاص أصحاء فقط بل كان هناك أشخاص من ذوي الهمم، فبعد مبادرة الدمج التي أطلقها الرئيس السيسي، أصبح لديهم فقرات للدمج بشكل مستمر بين ذوى الهمم والأصحاء، وحاليًا تزامنًا مع يوم التطوع العالمى أرادوا المشاركة فيه أيضا».

وذكرت أنه جرى اختيار يوم السبت لأنه عطلة لأغلب الأفراد، و تم تجهيز مجموعة من الأنشطة المختلفة لهذا اليوم منها الفنية مثل الرسم بالعسل، وبعود القصب، وبالفحم وبالقلم الرصاص بالإضافة إلى التصوير، وثقافية مثل سرد أحد المتطوعين لقصة ثقافية مرتبطة بمصر، أو الحديث عن خطأ سلوكي شائع وكيفية تصحيحه وقالت لـ«الوطن»: « تم تسمية هذا النشاط بيوم التطوع الأخضر تزامنا مع الأحداث الجارية في مصر والتى تكمن في cop27».

الاهتمام بالأسرة المصرية

وأشارت إلى أن اليوم يشهد اهتمام بالأسرة المصرية من خلال المجموعات الأسرية حيث يوجد متخصصين في علم النفس والاجتماع يقومون بتوعية الأفراد بكيفية التعامل مع المشاكل الأسرية، وشرح الأخطاء التى قد تقع فيها الأسر، وكيفية التعامل مع بعضهم البعض بود واحترام وحب.

ورش متخصصة في لغة الإشارة

من ضمن ورش العمل التى يتم تقديمها في هذا اليوم هناك ورش متخصصة في تعليم لغة الإشارة والتوعية الأسرية: «سيشارك الأطفال بقصص عن حياتهم منها قصص لأبناء الشهداء، لكي نعطيهم الفرصة بالفخر بإنجازات آبائهم».

وتوجد أيضا فقرة بعنوان «شجرها» بحسب «أماني» والتى تشجع الأفراد على زرع نباتات صغيرة فوق أسطح وداخل شرفات المنازل، وهذا لتوعيتهم بطرق بسيطة وفي الوقت ذاته في حدود إمكانية المجموعة البسيطة.

وقالت: «سيتم في هذا اليوم إلقاء الضوء على دور كلية العلوم في جامعة الزقازيق الخاصة بتعليم ذوى الهمم والتأهيل، وهى الجامعة الوحيدة في الشرق الأوسط كله المتخصصة في التعامل مع ذوى الهمم وتأهيلهم».

وأوضحت أن هناك شخصيات مهمة لها مشاركات إجتماعية مؤثرة سيتم تكريمها في هذا اليوم ومن ضمن هذه الشخصيات فريق «ستاند باى»، والذى كون نفسه بنفسه ويقوم بأعمال مؤثرة لصالح مصر.