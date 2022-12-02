خشبة المسرح تستقطب نجوم السينما.. بينهم أحمد السقا ومنى زكي

شهدت خشبة المسرح مؤخرا، غزو عدد كبير من نجوم السينما لها، منهم من عاد إليها بعد انقطاع سنوات عديدة، وأبرزهم مني زكي وأحمد السقا وكريم محمود عبدالعزيز وغيرهم.

ونستعرض خلال السطور التالية الأعمال المسرحية التي جذبت هؤلاء النجوم للوقوف على خشبة المسرح.

أحمد السقا

بعد غياب 18عامًا يعود الفنان أحمد السقا من خلال العرض المسرحي سيدتي الجميلة والذي يشارك به ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر، على خشبة مسرح بكر الشدي داخل بوليفارد الرياض، وستستمر حتى يوم السبت الموافق 10 ديسمبر.

ويشارك مع أحمد السقا في العرض المسرحي سيدتي الجميلة عدد كبير من نجوم الفن ريم مصطفى ومحمد عبدالرحمن توتا وعلاء مرسي وليلي عز العربي.

منى زكي

كما عادت الفنانة مني زكي للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب سنوات عديدة بالعرض المسرحي «وش تاني» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضة في موسم الرياض في الفترة 11 وحتى 15 نوفمبر ورفعت جميع عروض المسرحية شعار كامل العدد.مسرحية وش تاني بطولة منى زكي، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت، طاهر أبوليلة، مصطفى غريب، رحمة أحمد.

كريم محمود عبدالعزيز

وشارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز خلال العرض المسرحي البنك سرقوة والذي يقف هو الآخر على خشبة المسرح بعد غياب سنوات.

مسرحية البنك سرقوه، شاركت ضمن فعاليات موسم الرياض، في نسخته الثالثة، بالمملكة العربية السعودية، وحققت نجاحًا كبيرًا وشارك في بطولة العرض المسرحي كل من: أشرف عبدالباقي، وكريم محمود عبدالعزيز، وسليمان عيد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسلوى خطاب، وعمرو عبدالعزيز، ومصطفى سعفان.