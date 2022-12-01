«رويترز»: بورصة مصر تسجل سابع مكسب أسبوعي على التوالي وتتخطى ذروة 33 شهرا

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مكاسبه الأسبوعية للمرة السابعة على التوالي، مسجلا أعلى مستوى إغلاق أسبوعي في أكثر من 33 شهرا، مرتفعا نحو 860 نقطة خلال الأسبوع، بما يعادل نحو 6.7 بالمئة.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم، عند مستوى 13639.73 نقطة، ارتفاعا من 12779.44 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، إذ حقق مكاسب في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، بحسب «رويترز»

وهذا هو أعلى إغلاق أسبوعي للمؤشر منذ السابع والعشرين من فبراير 2020، عندما سجل نحو 13009 نقاط، كما أنها المرة الأولى منذ ذلك الحين التي ينهي فيها تعاملات الأسبوع فوق مستوى 13 ألف نقطة.

وحقق المؤشر، مكاسب تراوحت بين 0.6 بالمئة و2.9 بالمئة في أربع جلسات هذا الأسبوع، ولم يسجل خسارة سوى في جلسة يوم الاثنين بتراجعه 0.7 بالمئة.

ويقول محللون، إن البورصة المصرية تجد دعما في الوقت الحالي من زيادة كبيرة في مشتريات المستثمرين المحليين يفوق أثرها تأثير اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع، وذلك علاوة على محفزات أخرى مثل أنباء عن صفقات استحواذ جديدة وعودة الاستقرار للأسواق.