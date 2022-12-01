7.8 مليون يورو حزمة مالية لأوكرانيا من النرويج وإستونيا وهولندا

وافقت النرويج وإستونيا وهولندا على تقديم حزمة مالية بقيمة 7.8 مليون يورو إلى أوكرانيا، وذلك لتوفير مستشفى ميداني للدولة، إذ ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن إستونيا ستقدم المرفق بينما ستساهم النرويج وهولندا بالأموال، مشيرة إلى أنه يجرى توفير شاحنات الحاويات والمقطورات واللوازم الطبية ومرافق الصرف الصحي والتخزين والإقامة.

دعم هولندي لأوكرانيا

وأضافت الشبكة البريطانية أن الخبراء الأوكرانيين والإستونيين سيقومون بدعم من هولندا بتدريب العاملين الطبيين الأوكرانيين على استخدام المستشفى الميداني.

بدورها، قالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونجرن، إن النجاحات الأخيرة التي حققتها أوكرانيا في ساحة المعركة تُظهر أن استراتيجيتها تؤتي ثمارها.

أهمية استمرار الدعم الدولي

وأضافت أن استمرار الدعم الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة أن الشتاء قد حل الآن وروسيا تواصل استهدافها على البنية التحتية المدنية، مشيرة إلى أن القتال لم ينته بعد ولذلك يجب مواصلة دعم أوكرانيا.