«الخارجية الروسية»: تدخل الولايات المتحدة في ملف أوكرانيا يزيد المخاطر

ذكرت الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيادة التدخل الأمريكي في ملف أوكرانيا يزيد المخاطر، مشيرة إلى أن تأجيل اجتماع معاهدة ستارت الجديدة سببه أن الوفد الأمريكي كان متجها للدفع تجاه عمليات التفتيش وليس مناقشة المخاوف الروسية.

إلغاء المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة

وتابعت الخارجية الروسية، مساء اليوم، عبر قناة سكاي نيوز عربية: «روسيا ألغت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بسبب تردي وضع العلاقات الثنائية».