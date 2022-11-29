رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الخارجية الروسية»: تدخل الولايات المتحدة في ملف أوكرانيا يزيد المخاطر

كتب:

عمرو حسني
06:28 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

ذكرت الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن زيادة التدخل الأمريكي في ملف أوكرانيا يزيد المخاطر، مشيرة إلى أن تأجيل اجتماع معاهدة ستارت الجديدة سببه أن الوفد الأمريكي كان متجها للدفع تجاه عمليات التفتيش وليس مناقشة المخاوف الروسية.

إلغاء المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة

وتابعت الخارجية الروسية، مساء اليوم، عبر قناة سكاي نيوز عربية: «روسيا ألغت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بسبب تردي وضع العلاقات الثنائية».

اقرأ المزيد:

مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو: روسيا تبحث عن شركاء جدد بدلا من الغرب

الوكالة الدولية للطاقة: روسيا خسرت أوروبا كأكبر مشترٍ للغاز منها إلى الأبد

روسيا: أمريكا ليست جاهزة لاستئناف المحادثات بشأن الاستقرار الاستراتيجي

أمين عام الناتو»: روسيا تحاول استخدام الشتاء «كسلاح» ضد أوكرانيا
بقلم عمرو حسني