إصابة 8 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالإسكندرية

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص» على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، اليوم، من بينهم السائق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، بينما يجري في الوقت الحالي عمليات فتح الطريق مجددًا لتسيير حركة المرور التي توقفت قرابة أكثر من ساعة بسبب الحادث.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على بداية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة برفقة عربات الإسعاف والحماية المدنية لنقل المصابين والحفاظ بقدر الإمكان على أرواح الركاب.

انقلاب ميكروباص وإصابة الركاب

وبالمعاينة تبين انقلاب ميكروباص به مجموعة من الركاب على الطريق نتيجة السير بسرعة عالية، ما نتج عنه عدم اتزان وتجاوز الجانب الآخر ليصطدم بميكروباص آخر وانقلب ما أسفر عن وقوع ضحايا.

ازدحام مروري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

ونقلت إسعاف الإسكندرية 8 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم اصابات خطيرة وجروح لرجال وشباب ومن بينهم سائق الميكروباص، وحدث ازدحام مروري نظرًا لمساعدة الناس في إخراج المصابين من السيارة الى الطريق حتى وصلت الإسعاف لنقلهم.

الأجهزة التنفيذية ترفع آثار الحادث

وتجري الأجهزة التنفيذية رفع آثار الحادث في الوقت الراهن وفتح الطريق مجددًا، فيما تحرر محضر بالواقعة.