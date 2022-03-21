الوزير يتفقد مشروعات الكباري في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، تفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من كباري طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، التي تدخل في إطار مشروعات توسعة الطريق الصحراوي؛ ما يسهم في تحقيق السيولة المرورية بغرب الإسكندرية، وانسيابية حركة الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء الإسكندرية، والمساهمة في تسهيل حركة الشاحنات من وإلى مدينة برج العرب.

80 مليون جنيه تكلفة مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف

وبدأت جولة وزير النقل، بتفقد مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى (دوران برج العرب)، إذ يشمل المشروع إنشاء كوبري جديد أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية وبرج العرب والعجمي للعودة إلى الإسكندرية، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، بواقع 3 حارات مرورية بعرض 14 مترا؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وذلك بديلا عن الدوران للخلف السطحي القريب من مخرج طريق الكافورى - برج العرب ومما تضطر معه السيارات الخارجة من طريق برج العرب، والمتجهة إلى الإسكندرية إلى قطع الطريق الصحراوي بصورة عمودية؛ مما يتسبب في تكدس مروري بالطريق الصحراوي ووقوع الحوادث وقد بلغت نسبة تنفيذه 85%.

تفاصيل توسعة كوبري مدخل برج العرب

كما تابع «الوزير» معدلات تنفيذ توسعة كوبري مدخل برج العرب على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ليصبح بعرض 16 مترًا بدلا من 9 أمتار، ويشمل 4 حارات مرورية، بدلاً من حارتين، موجهًا بالالتزام بقياسات الجودة العالية في تنفيذ المشروعات والالتزام بإنهائها في التوقيتات المحددة، خاصة مع أهميتها في تسهيل حركة تنقل المواطنين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من توسعة كوبري مدخل العجمي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي؛ ليصبح أربعة حارات مرورية بدلاً من حارتين، وبعرض 16 مترا بدلاً من 9 أمتار وفتحه أمام حركة الأفراد والمركبات؛ للمساهمة في تحقيق سيولة الحركة المرورية في منطقة العجمي، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوسعة كبارى مدخل برج العرب ومدخل العجمي، 200 مليون جنيه.