«المنشآت الفندقية» تطالب الفنادق بعدم التعامل مع أى وكالات أجنبية غير مرخصة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف الفندقية، إن الغرفة شكاوى عديدة من الفنادق المصرية ضد شركات سياحة أجنبية، بسبب امتناعها عن سداد المبالغ المستحقة عليها للفنادق، وهو ما أثر سلبًا على التزام المنشآت الفندقية بسداد مستحقات الدولة، ومواجهة أعباء التشغيل.

عدم التعاقد مع كيانات غير شرعية

وشدد، «عاقل»، خلال المنشور رقم «195»، الذي تم تعميمه اليوم على فنادق محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، ضرورة عدم التعاقد مع أى كيانات أجنبية، أو وكلاء لهم غير حاصلين على ترخيص من وزارة السياحة المصرية، على أن يكون التعاقد مع الشركة أو الوكيل المرخص له من الوزارة متواجد داخل مصر، لإمكانية الرجوع إليه في حال الامتناع عن الوفاء بالالتزامات حتى لا يتحمل الفندق تبعات هذا الأمر.

موافاة الغرفة بمديونيات الشركات الأجنبية

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، من كافة فنادق محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء التي لديها مديونيات مستحقة لدى أى شركات سياحة تقاعست عن سداد المديونية الخاصة بها؛ إرسال قيمة تلك المديونية وتفاصيلها على البريد الإلكتروني للغرفة لكى يتم التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص.

أوضح سامح عبدالمنعم، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فنادق شرم الشيخ بدأت منذ بداية الشهر الجاري في تطبيق الحد الأدنى لمقابل الإقامة بالغرف الفندقية، لافتًا إلى أن هذا القرار سيرفع من الإيرادات السياحية المحققة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ تتراوح حاليا ما بين 25 إلى 30%، لافتا إلى أن تلك النسب سترتفع بشكل كبير بداية من إجازات أعياد الكريسماس خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.