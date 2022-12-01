سويسرا تجمد أصول روسية بنحو 8 مليارات دولار بعد 10 أشهر من أزمة أوكرانيا

جمدت سويسرا، اليوم الخميس، أموال أصول روسية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار فرنك سويسري أي نحو 7.9 مليار دولار أمريكي في شكل تصاعدي للعقوبات الأوروبية المفروضية على موسكو عقب الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي.

وجهة الروس الأثرياء

وبحسب موقع روسيا اليوم، هذا الرقم أكثر بنحو مليار فرنك بحسب إعلان أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في يوليو، وذكرت سويسرا اليوم الخميس في بيان لها، أنه تم مصادرة 15 وحدة يملكها الروس، وتعد وجهة للأثرياء الروس.

حياد سويسرا ثم عقوبات

يذكر أن سويسرا أعلنت حيادها في الأزمة الروسية الأوكرانية بعد 4 أيام من اندلاع الأزمة نهاية فبراير، ولكن بعد إعلان الاتحاد الأوروبي إجبار البنوك فيها على كشف الحسابات البنكية للروس يبدو أن سويسرا تتحرك للوقوف مع أوروبا ضد روسيا.