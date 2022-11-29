شهيّة الصين للذرة البرازيلية تثير مخاوف أوروبا.. وتوقعات بارتفاع السعر عالميا

أثار اهتمام الصين - أكبر مستهلك في العالم - بشراء الذرة من البرازيل، مخاوف مشتري الذرة في أوروبا، من تأثر إمداداتهم، حيث سعت الصين إلى تنويع مصادر وارداتها من الذرة، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بدلا عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.

الذرة البرازيلية في الصين

وأبرمت الصين اتفاقا مع البرازيل في مايو الماضي، لتصدير الذرة، حيث يبلغ حجم أول شحنة إلى الصين، 67 ألف طن متري من الذرة البرازيلية.

وتقدّر صادرات الحبوب الأوكرانية في عام التسويق 2022-2023، بنحو 15.5 مليون طن متري، بانخفاض 42% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وبحسب بيانات مرصد المحاصيل في الاتحاد الأوروبي، فإنّه نظرًا للطقس الجاف بشكل استثنائي خلال أشهر النمو الرئيسية، كانت أوروبا تستورد كميات كبيرة تاريخيًا من الذرة، 11.54 مليون طن متري في 21 نوفمبر في العام الحالي 2022-2023 من 5.09 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

تغيّرات محتملة في أسعار الذرة عالميا

وتعد البرازيل هي المورد الرئيسي للذرة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث صدّرت إلى أوروبا حتى نوفمبر الحالي، نحو 6 ملايين طن متري من الذرة، تليها أوكرانيا في المرتبة الثانية، التي صدرت 4.8 مليون طن متري، وفقًا لمرصد المحاصيل التابع للاتحاد الأوروبي، حيث إسبانيا وهولندا هما أكبر مستوردي الذرة في أوروبا، ما يجعل الذرة في الاتحاد الأوروبي عرضة لأي تغيرات في الأسعار والإمدادات من البرازيل كمورد رئيسي للقارة.

ويتوقع أن تشتري الصين 5 ملايين طن متري ذرة من البرازيل في عام 2023، وفقًا لـ«مجموعة تصدير الحبوب البرازيلية Anec»، بعد انطلاق الرحلة الأولى في 23 نوفمبر، كما يتوقع انطلاق شحنات إضافية في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي قد يدفع الأسعار نحو الصعود.