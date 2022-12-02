برامج جامعة المنصورة الجديدة الدراسية.. بينها العلوم الاجتماعية والإنسانية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، جامعة المنصورة الجديدة التي تعد إحدى الجامعات الناشئة، ضمن عِدة مشروعات قومية بمدينة المنصورة الجديدة، لتخدم المجتمع عبر دورها العلمي والبحثي بجانب الدور التعليمي كونها تنتمي لجامعات الجيل الرابع، وبدأت الدراسة بها بالعام الدراسي الجاري بـ9 برامج دراسية من أصل 14 برنامجًا.

برامج جامعة المنصورة الجديدة

ووفقًا للدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تضم الجامعة 14 برنامجًا، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وهي:

- برامج الأعمال

- برنامج المعاملات القانونية الدولية

- برامج علوم وهندسة المنسوجات

- برامج الهندسة

- برامج علوم وهندسة الحاسب

- برامج العلوم

- برنامج الطب

- برنامج طب الأسنان

- برنامج الصيدلة

- برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية

- برامج الإعلام والاتصال

- برامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

- برنامج التمريض

- برامج الدراسات العليا

وسائل التعلم بجامعة المنصورة الجديدة

وقال «الخولي»، إن جامعة المنصورة الجديدة جرى إنشاؤها وفقًا لمعايير الجامعات الذكية، حيث تتوافر بها التقنية التكنولوجية طبقًا للإطار المرجعي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من تقنيات الحرم الجامعي وحتى تقنيات طرق ووسائل التقييم الذكية.

وتعمل جامعة المنصورة الجديدة بالتكامل مع جامعة المنصورة الأم، وجامعة المنصورة الأهلية مع تطبيق إتاحة الفرص والجودة بالتعليم وتقديم التدريبات العلمية للطلاب.