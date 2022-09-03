رابط التسجيل في جامعة المنصورة الأهلية.. احجز موعد الكشف الطبي

بدأ التسجيل في جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية لطلاب الثانوية العامة 2022، ويعد أول إجراءات الالتحاق بالجامعة هو إجراء الكشف الطبي، الذي يستمر من السبت 3 سبتمبر إلى الأربعاء 7 سبتمبر، وعلى الطلاب أن يدخلوا أولًا على موقع الجامعة وتسجيل بياناتهم الشخصية، ثم حجز موعد الكشف الطبي.

ويمكن للطلاب الجدد، التسجيل في جامعة المنصورة الأهلية، ‏من خلال الموقع الإلكتروني http://sce.mansnu.edu.eg/mus/studentPortal/indexMNU.py عن طريق الدخول على نظام حجز الكشف الطبي لتسجيل البيانات الشخصية والصحية ورقم التليفون ورفع صورة شخصية بخلفية بيضاء.

إجراءات التسجيل في جامعة المنصورة الجديدة

وبعد التسجيل لإجراء الكشف الطبي للجامعات الأهلية، يُحدد موعد الكشف من خلال سداد الرسوم الإدارية إلكترونيًا من خلال موقع الكشف الطبي وقدرها 3000 جنيه، وبعد دفع الرسوم الإدارية يدخل الطالب مرة أخرى على موقع الكشف الطبي ليتم تحديد موعد الكشف بمستشفى الطلبة الجامعي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في جامعة المنصورة الأهلية

ويتقدم الطالب لمقر تقديم ملفات طلاب جامعة المنصورة الأهلية بالمكتبة المركزية داخل الحرم الجامعي بجامعة المنصورة، بجوار مقر الكشف الطبي، لتسليم أصول الأوراق المطلوبة واستلام إذن سداد القسط الأول، ثم يتوجه بعدها إلى فرع البنك الأهلي بجامعة المنصورة من مقر تقديم الأوراق، لدفع القسط الأول في الشباك المخصص لذلك، والعودة مرة أخرى إلى مقر تقديم ملفات الطلاب لتسليم إيصال الدفع واستلام الكارنيه الجامعي للعام الدراسي الجديد.