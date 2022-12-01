غدا.. فتح 16 حديقة بالقاهرة مجانا لذوي الهمم احتفالا بيوم التحدي

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فتح ١٦ حديقة غدًا الجمعة بالمجان، لذوي الهمم، وإقامة احتفالات بعدد من المدارس المخصصة لهم، وذلك احتفالًا بيوم التحدي، وفى إطار احتفال مصر بأبنائها من ذوي الهمم.

أسماء الحدائق التي شملها القرار

وتشمل الحدائق المقرر فتحها بالمجان غدا: الحديقة اليابانية بحلوان، والحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقتي الحرية، والجزيرة بالزمالك، وحديقة الطفل بمدينة نصر، وحديقتي الفنون، وأم كلثوم بالمنيل، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، وحديقة العاشر بمدينة نصر، وحديقة الأمل بالزاوية الحمراء، وحديقتى الربيع، والقصر بحلوان، وحديقة غرناطة بروكسي، وحديقة سكة الوايلي بحدائق القبة، وحديقة النور بالعباسية، وحديقة الورد بمدينة نصر مع اقامة الحفلات التي تستهدف إدخال السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال.

الاحتفال بيوم التحدي

يأتي ذلك في إطار اختيار شهر ديسمبر من كل عام عالميًّا بهدف دعم ذوي الهمم، وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وفي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.

كما تم اختيار أول جمعة من ديسمبر لتكون الموعد الرسمي ليوم التحدي في مصر.