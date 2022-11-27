غلق محال غير مرخصة بالمعادي.. ونائب محافظ القاهرة تشدد على إعادة الانضباط

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك دائما حرصا كبيرا لتلبية متطلبات واحتياجات المواطن وتحسين جودة الحياة، من خلال إعادة الانضباط بجميع شوارع وميادين المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، ورفع كل المخالفات والإشغالات والنهوض بمستويات منظومة الخدمات تحقيقا للارتقاء بالمظهر العام لشوارع العاصمة.

غلق كافيهات مخالفة

وفي نطاق ذلك تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مجهودات الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء أحمد جودة رئيس الحي، وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وشرطة المرافق بشن حملة بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات والإشغالات بالحي، أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الكافيهات والباعة وغلق وتشميع المحال التي تدار بدون ترخيص والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون لعودة الانضباط بنطاق الحي، وشملت رفع إشغالات وغلق تشميع كافيهات بشارع عبد المنعم رياض وشارع 7 وشارع 154 ومحيط السوق القديمة، كما تم غلق وتشميع مغسلة مخالفة بشارع 151 وكافيهات شارع 100 وأبراج عثمان وشارع 20 و250 الغربي و9.

مصادرة الشيشة

أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من المضبوطات ومصادرة الشيشة إلى جانب تكثيف حملات النظافة بمواقع الحملة.

وفي سياق آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي جهودها باستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالأحياء للتيسير على للمواطنين بالتعاون مع إدارة الطرق بالحي، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف بشارع 162 حتى شارع مصر حلوان الزراعي ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وشددت نائب المحافظ على استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم الواحد للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي في ضوء التكاتف وتضافر الجهود لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق الحي.