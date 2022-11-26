نائب محافظ القاهرة توجه بحملة إزالة فورية لمخالفات البناء بحي المقطم

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مواصلة جهود أحياء المنطقة وأجهزتها التنفيذية في إزالة التعديات ومخالفات البناء للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الظواهر العشوائية والتصدي بكل حسم لمن يخالف القانون والاستجابة الفورية لكل البلاغات والشكاوى الواردة للمنطقة بشأن المخالفات.

إزالة مخالفات بناء

وفي ذات السياق، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس الحي، وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، والجهات المعنية طبقا للتوجيهات بشن حملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة مخالفات بناء بالعقار الكائن بالقطعة رقم 9182 بالحي الثامن بالهضبة الوسطى التابعة لحي المقطم، والأعمال المخالفة تشمل بناء في المهد ومخالفة شروط الترخيص والقيام بأعمال إنشاء في الدورين الخامس والسادس، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف كل الأعمال المخالفة وإزالتها مع المتابعة الميدانية المستمرة لعدم تكرار المخالفة بالتعاون مع إدارة الإسكان والمتابعة الميدانية والإزالات ومشرفي المربعات بالحي، وذلك في إطار التصدي للظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري لأحياء المنطقة الجنوبية.

الالتزام باشتراطات البناء

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه البناء طبقا للتراخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.

وطالبت بالالتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ على المظهر العام وسرعة إزالة المخالفات، لعدم المساءلة القانونية، مؤكداً استمرار شن الحملات لتحقيق الانضباط وإزالة العشوائية في مهدها حفاظاً على الواجهة الحضارية وتطبيق قانون إزالة المخالفات.