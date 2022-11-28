محافظ القاهرة يقرر تعيين محمد عبدالنعيم رئيسا لحي الزيتون

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قراراً بتعيين المهندس محمد عبدالنعيم سكرتير عام حي الزيتون، رئيسا لحي الزاوية الحمراء، خلفًا للواء هشام عصمت عبد الحميد بمناسبة بلوغه السن القانونية.

سكرتير حي الزيتون

كما أصدر محافظ القاهرة، قراراً بتعين أميمة محمود مديرة الشؤون القانونية بحي الزيتون في منصب سكرتيرا عاما لحي الزيتون، خلفا للمهندس محمد عبدالنعيم بعد توليه رئاسة حي الزاوية الحمراء.