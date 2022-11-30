قناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الأوكرانية وإيران أبرز ملفات مباحثات ماكرون وبايدن

كشف رامي جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن هناك ملفات عديدة ستكون على طاولة المفاوضات بين ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن.

الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون على رأس المفاوضات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام ضمن تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون على رأس المفاوضات، مشيرًا لوجود اتفاق على دعم أوكرانيا في هذه الأزمة في وجه روسيا.

وأشار إلى أن المفاوضات ستشمل الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية ورغبة أوروبا في التحلل من الاعتماد على الطاقة الروسية خلال الفترة المقبلة لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون المصدر البديل لذلك بالاضافة لمصادر أخرى وتحتاج فرنسا لتنسيق ذلك مع واشنطن.

فرنسا تلعب دورا مهما في الملف الإيراني

ولفت رامي جبر لوجود ملف مهم آخر سيكون على طاولة المفاوضات وهو الملف النووي الإيراني والذي تلعب فيه فرنسا دورا مهما وتحاول إقناع الولايات المتحدة بالعودة مرة أخرى لطاولة التفاوض حول ملف إيران النووي وإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.