الانتهاء من أجندة تدريب العاملين في الفنادق المصرية للعام الثامن على التوالي

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، الانتهاء من إعداد الأجندة التدريبية للعاملين في الفنادق المصرية، للموسم الثامن، ومن المقرر أن تبدأ اعتبارًا من أول يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

الأجندة من أول يناير حتى نهاية يونيو 2023

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الأجندة التدريبية ستبدأ من 1 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 30 يونيو 2023، وتأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة، وأيضا في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشري للنهوض بقطاع السياحة وضمان مستوى الخدمة المقدمة للسائح.

بحث ميداني للاحتياجات التدريبية

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم (196) لعام 2022 والذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، إن الأجندة التدريبية تم إعدادها وفقا لأحدث بحثا ميدانيا للاحتياجات التدريبية بواسطة غرفة المنشآت الفندقية وتوضح الموضوعات التدريبية التالية:

- الموظفين المستهدفين في كل برنامج.

- تواريخ إقامة التدريب لمدة 6 شهور قادمة.

- الترتيبات المطلوبة لتنفيذ التدريب وبيانات التواصل مع منشق التدريب بكل منطقة تدريبية.

ومن جهتها أوضحت غرفة المنشآت الفندقية بعض الإشتراطات التى يجب على العاملين بالفنادق الإلتزام بها وهى :

- يمكن لأي من العاملين بالفنادق تسجيل أسمائهم في الدورات التدريبية قبل 7 أيام على الأقل من بداية التدريب، لافتة إلى ضرورة التزام العاملين بمواعيد التسجيل المقررة لتسهيل عقد الدورات.

- في حال تعذر حضور أي موظف للتدريب بعد تسجيله بالدورة فإنه يجب إبلاغ منسق المنطقة التابعة لها الفندق الذي يعمل به على الفور.

- لغرفة المنشآت الفندقية الحق في إجراء أية تغييرات على برامج التدريب وجداول التنفيذ إذا رأت ضرورة لذلك.

- في حالة وجود أي استفسار حول آليات التدريب أو مواعيد الدورات التدريبية فإنه يتم الاتصال بإدارة التدريب بغرفة المنشآت الفندقية سواء تليفونيا أو عبر البريد الإلكتروني للغرفة.