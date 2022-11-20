المنشآت الفندقية: الأزمة الاقتصادية العالمية ترفع من إقبال السياح على زيارة مصر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها غالبية دول العالم حاليا رفعت من نسب الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري من العديد من الدول ولا سيما الدول الأوروبية، مرجعا السبب في زيادة الرغبة في زيارة مصر من قبل السياح الأجانب لأمرين، الأول هو تنوع الأنماط السياحية التي تمتلكها مصر وجودة الخدمات المقدمة للسياح، والآخر هو قلة سعر البرامج السياحية الخاصة بزيارة مصر.

زيادة الطلب الأوروبي على زيارة مصر

وأضاف لـ«الوطن» أن الفترة الحالية شهدت زيادة فى الطلب على زيارة مصر من قبل العديد من شركات السياحة الأوروبية سواء في الموسم السياحي الشتوي الحالي أو في الموسم الصيفي المقبل وهو ما ظهر جليا في الإقبال الكبير على الجناح المصري المشارك بمعرض لندن السياحي «wtm» الذى أقيم بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، موضحا أن الفنادق وشركات السياحة المصرية تلقت طلبات كثيرة من شركات سياحة أوروبية لتسيير رحلات إلى مصر العام المقبل.

ارتفاع معدلات الطلب لزيارة الأقصر وأسوان خلال الشتاء الجاري

وأشار عاقل، إلى أن الأقصر وأسوان والقاهرة تصدرت المدن التي طالبت غالبية شركات السياحة الأوروبية تنظيم رحلات إليها خلال فصل الشتاء الجاري، موضحا أن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم تلقت أيضا طلبات خلال فصل الشتاء الجاري إلا أنها ليست بالكم الذي تلقته المدن الثقافية والأثرية والمتمثلة في العاصمة المصرية القاهرة ومدن الصعيد السياحية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الجارى يقترب بنسبة كبيرة من الأعداد التى زارتها عام 2019 قبل جائحة كورونا والتى بلغت نحو 13.1 مليون سائح، مشيرا إلى أن عدد السياح هذا العام يزيد عن الذين زاروا مصر خلال عام 2020 وأيضا خلال العام الماضي.