عضو «ابدأ»: المبادرة باب كبير مفتوح للارتقاء بالمنتج المصري

قال عبدالرحمن عمر، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة بدأت أول أعمالها منذ ما يقارب الـ14 شهرا، والتف حولها الكثير من العاملين بالمجتمع الصناعي المصري كالعمال وأصحاب المصانع الصغيرة وغيرهم.

منافسة المنتجات المصرية لنظيرتها العالمية

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن المجتمعات الصناعية باتت ترى في مبادرة ابدأ باب كبير مفتوح للارتقاء بالمنتج المصري، وذلك ليكون رقم واحد داخليا، ومستقبلا من المتوقع أن ينافس بين المنتجات العالمية.

تنفيذ 64 شراكة

وأوضح أن المبادرة نجحت في تنفيذ 64 شراكة منذ بداية عملها قبل 14 شهرا من الآن، إذ استثمرت المبادرة في عدد من الشراكات بمختلف المجالات، وفيها جرى مراعاة الأهداف الاستراتيجية للشعب المصري، إذ تستهدف المبادرة احتياجات المواطن من أجل جذب الاستثمارات وسد الاحتياجات الاستراتيجية.

وأكد أن القائمين على المبادرة دائما ما يبذلون الكثير من الجهود الكبيرة من أجل دعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المباردة تستهدف احتياجات المواطن من أجل جذب الاستثمارات وسد الاحتياجات الاستراتيجية الأساسية للمواطنين.