5 فئات مستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية.. منها الموظفة الحامل

حدد الباب السادس من قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، إذ تضمن نص المادة 45 من القانون المعمول به حاليا، أن السلطة المختصة، هي المنوط بها تحديد أيام وساعات العمل في الأسبوع وتقسيم ساعات العمل وفقا لما يتماشى مع المصلحة العامة، بحيث لا يقل إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا تتخطى 42 ساعة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة

وبحسب ما أعلنه جهاز التنظيم والإدارة في شرح الباب السادس من قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا، هناك فئات محددة لها الحق في الحصول على خفض ساعات العمل لمدة ساعة وهي:

ـ الموظف الذي يراعي فعليا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.

ـ الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة.

ـ الموظف ذي الإعاقة.

ـ الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

ـ الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

الانقطاع عن العمل

وبحسب القانون، فلا يسمح للموظف الانقطاع عن العمل سوى لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المحددة بالقانون، بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وإلا يُحرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.

نسبة المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة

وتضمنت أحكام القانون الخاص بالخدمة المدنية أيضا عدد من الحقوق والواجبات للمرأة، التي تراعي حقوقها، لاسيما وأنّ الإحصائيات التي كان قد عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعدادها في السابق، أكدت أنّ نسبة المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة تبلغ 45% من إجمالي العاملين.