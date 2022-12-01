ضبط 350 ألف قرص مخدر وأدوية مغشوشة بحوزة صيدلي في الغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين، وهيئة الدواء المصرية فرع طنطا، من ضبط طبيب صيدلي، يعمل في تصنيع وتعبئة أدوية مخدرة «جدول أول»، داخل مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملة تفتيش موسعة

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على رأس حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسواق والمتلاعبين بالأسعار وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الدواء المصرية فرع طنطا.

ضبط 350 ألف قرص مخدر

وجرى ضبط الطبيب الصيدلي، بمركز كفر الزيات يعمل في تصنيع أدوية للاستخدام الآدمي، قد تهدد حياة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة وتصنيع وتعبئة أدوية مخدرة جدول غير مصرح بتداولها وفوارغ للتعبئة بكميات مخالفة، وقدرها (000 350) قرص مخدر، وأدوية مغشوشة.

التحفظ على المضبوطات

وتم ضبط المعدات وآلات التصنيع ومواد خام، وتم تحرير محضر جنحة بالمخالفة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.