حكاية متهم يبيع أدوية مخدرة على «فيسبوك»: «خدتهم من واحد عايش بره»

«عرفت أتصرف وأجيب أدوية مخدرة محظور بيعها أو تداولها من واحد عايش بره مصر، جبت منه كمية كبيرة وبقيت أبيعها هنا من خلال صفحة على الفيسبوك»، هكذا اعترف المتهم بترويج أدوية مخدرة في منطقة المطرية بالقاهرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن.

الترويج للأدوية المخدرة على «فيس بوك»

وخلال جلسة التحقيق أمام النيابة العامة، أوضح المتهم أنه وجد أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هو الأنسب لعرض ما يمتكله من عقاقير طبية محظور بيعها، قائلًا: «كنت عامل صفحة على فيس بوك وبعرض من خلالها الأدوية المخدرة اللي معايا لأنها أسرع وسيلة أقدر أوصل بيها للزباين، واللي كان يحتاج حاجة منها كنا بنتفق على المكان والوقت وأروح أديهاله».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الخميس التوصل إلى صاحب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والقبض عليه، واتضح أنه مقيم في منطقة المطرية، وضطبه أجهزة الأمن أثناء قيادته لسيارته الملاكي، وكان بحوزته 1400 أمبول من الأدوية المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بترويج أدوية مخدرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أنه سيعاقب وفقا للمادة رقم 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على الآتي: «يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».

وأوضح «أيمن» أن المادة رقم 34 من قانون العقوبات نصت أيضاً على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات قد تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الأحيان.