أشرف سنجر لقناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تحتاج فرنسا لمواجهة الصين

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن فرنسا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تطمح بأن تشارك الولايات المتحدة اقتصاديًا، خاصة أن الخلفيات التجارية والحرب التجارية بين أمريكا وأوروبا بشكل عام، شهدت صراعات في الحديد والصلب والألومنيوم، وصراع صناعة الطائرات البوينج في مواجهة الإيرباص.

ادارة بايدن تحاول بناء الثقة مع الاتحاد الأوروبي والناتو

وأوضح «سنجر» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، في تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن فرنسا دولة محورية في أوروبا، مشيرًا إلى أن الدول الكبيرة تستطيع أن تغدق على الأخرى الحليفة بكثير من الامتيازات، معتبرًا أن ادارة بايدن تحاول بناء الثقة مع الحلف الاستراتيجي، من أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمواجهة الصعود الصيني.

أمريكا فرشت السجاد الأحمر لماكرون

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويقيم في مكان قريب من البيت الأبيض، تكريمًا له، وفرشوا له السجاد الأحمر، لافتًا إلى أن بايدن وإدارته ينوا بناء علاقات مهمة مع فرنسا، خصوصا في مواجهة الصين في المحيط الهادي، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لفرنسا في الفترة الحالية.