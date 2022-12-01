«التعليم»: 11 ديسمبر آخر موعد لتسجيل استمارة الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب عاجلا للمديريات التعليمية بشأن تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022/2023، وقرب موعد عقد اختبارات الفصل الدراسي الأول.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، المدارس الثانوية بضرورة متابعة انتهاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط، وذلك في موعد غايته 11 ديسمبر الجاري.

مراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال الاستمارة الإلكترونية للتلميذ، وطباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة التلميذ، التي تشمل جميع البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعية - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها، واستبقاء جميع التوقيعات اللازمة، على أن يتم تسليم التقارير إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته 12 ديسمبر الجاري.