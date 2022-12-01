«التعليم» تعقد محاضرات للطلاب عبر «كونفرانس» للحد من مخاطر التسمم الغذائي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هاما وعاجلا إلى المديريات التعليمية، بشأن تنفيذ محاضرات للطلاب للحد من مخاطر التسمم الغذائي للطلاب عبر منظومة الفيديو كونفرانس على أن يتم تقسيم المحافظات إلى مجموعات لإتاحة الفرصة للمحافظة.

موعد تدريب الطلاب في بعض المحافظات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن محافظات القاهرة والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وجنوب سيناء والجيزة والمنوفية والفيوم والبحيرة والغربية وشمال سيناء والوادى الجديد، يتم تدريبهم 4 ديسمبر.

وأشارت، محافظات الدقهلية والشرقية والسويس وأسيوط وقنا وأسوان والمنيا ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر يتم تدريبهم يوم 11 ديسمبر الجارى.