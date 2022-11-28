11 قرارا مهما من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 / 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل.

وذكر الوزير، أن الامتحانات ستُعقد ورقيا بنظام «بابل شيت»، وأن التصحيح سيكون إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لضمان عدم حدوث أي أخطاء، وأن أسئلة الامتحانات ستحتوي على نسبة 15% للأسئلة المقالية، و85% لأسئلة الاختيار من متعدد.

امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام «اوبن بوك»

وقال وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد حاليا في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستُعقد بنظام «اوبن بوك»، مع عدم السماح لدخول الكتاب المدرسي اللجان الامتحانية، وسيتم توزيع كتيب مفاهيم على الطلاب، لافتا إلى أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وورقة منفصلة للأسئلة المقالية.

وأوضح الوزير، أنه سيتم توفير نموذج امتحان في التيرم الثاني لتدريب الطلاب على شكل الامتحان، قبل عقد الامتحانات الرسمية.

أبرز قرارات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتمثلت أبرز قرارات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي الجاري فيما يلي:

1- عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل.

2- توفير نماذج لتدريب الطلاب على شكل امتحانات الثانوية العامة الجديدة قبل عقد الامتحانات الرسمية.

3- تعقد الامتحانات بنظام «اوبن بوك»، بتوزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وعدم السماح بدخول الكتاب المدرسي اللجان الامتحانية.

4- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستحتوي على نسبة 15% من الأسئلة المقالية حسب طبيعة كل مادة للشعبتين العلمية والأدبية.

5- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستحتوي على نسبة 85% من أسئلة اختيار من متعدد.

6- يقوم طالب الثانوية العامة بالإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة (الاختيار من متعدد) بـ«بابل شيت».

7- يقوم طالب الثانوية العامة بالإجابة عن الأسئلة المقالية في كراسة الأسئلة.

8- تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لمنع حدوث أي أخطاء.

9- تم تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية.

10- تم التدريب على وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات.

11- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم وضعها في إطار المنهج المقرر لكل مادة امتحانية للشعبتين العلمية والأدبية.