محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا دعمت أوكرانيا بـ50 مليار إسترليني

قال الكاتب والمحلل السياسي، كايد عمر، إنّ بريطانيا ملتزمة بدعم أوكرانيا وشعبها، معتبرا أنّ ذلك من مصالحها، حيث قدّمت بريطانيا دعما لأوكرانيا، واستقبلت اللاجئين الأوكرانيين بكل ترحاب وسعة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، ضمن تغطية «القاهرة الإخبارية»، أنّ بريطانيا أكثر دولة زار مسؤوليها أوكرانيا، لافتا إلى وجود مساعدات بأكثر من 50 مليار جنيه إسترليني من بريطانيا لأوكرانيا لتقوية شوكتها وموقفها في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتوقع أن تتجه أوروبا للسيطرة على الأصول المالية الروسية لديها وإعطائها لأوكرانيا تعويضًا لها على الخسائر في البنية التحتية، وإعادة بناء لأوكرانيا من جديد.

الدعم الذي تدفعه بريطانيا سيؤثر على خزانتها العامة

وأشار إلى أنّ الدعم المالي الذي توجهه بريطانيا لأوكرانيا يؤثر على خزانتها، ويؤثر على قدرة بريطانيا على سداد ديونها، والتخفيف على الشعب البريطاني من ناحية فاتورة الغاز والكهرباء وارتفاع تكلفة الحياة في بريطانيا.

وأكد أنّ بريطانيا تعتبر المعونات التي تقدمها لأوكرانيا مصلحة عليا، نظرًا لاعتبارها أنّ فوز روسيا في هذه الأزمة سيكلف بريطانيا كثيرًا بسبب تغير الخريطة الجيوسياسية عالميًا.