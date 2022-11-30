رويترز: خطأ يصيب آلافا بكورونا ويقتل 20 شخصا في بريطانيا
كتب:
عمرو حسني
01:55 ص | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
كورونا في بريطانيا
كشفت الوكالة الحكومية البريطانية عن وجود خطأ في أحد المختبرات أدى إلى وفاة 20 شخصا بعد أن ذكر التحاليل أن الأشخاص تحاليلهم سلبية على الرغم من كونها إيجابية.
فترة صعبة على بريطانيا
وبينت وكالة أنباء رويترز، أن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (أوكسا) أشارت إلى أن مختبر إيمينسا في وسط إنجلترا أخطأت في الإبلاغ عن 39 ألف شخص حيث تم ذكرها أنها سلبية عندما كانت إيجايبة في الفترة ما بين 2 سبتمبر و12 أكتوبر من العام الماضي.
أزمة تواجه بريطانيا
وأشارت المملكة المتحدة إلى أن الأخطاء كان يمكن أن تزيد الإصابات إلى 55 ألف إصابة إضافية بعد الإبلاغات السلبية الكاذبة، وظهرت هذه العيادة الصحية الهائلة التي تدير المختبر في مايو 2020 حيث حصلت على عقود بقيمة 203.63 مليون دولار لمعالجة نتائج اختبارات PCR، وتضم بريطانيا أعلى حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم بعد ارتفاع الحالات إلى أكثر من 177 ألف حالة.