رويترز: خطأ يصيب آلافا بكورونا ويقتل 20 شخصا في بريطانيا

كشفت الوكالة الحكومية البريطانية عن وجود خطأ في أحد المختبرات أدى إلى وفاة 20 شخصا بعد أن ذكر التحاليل أن الأشخاص تحاليلهم سلبية على الرغم من كونها إيجابية.

فترة صعبة على بريطانيا

وبينت وكالة أنباء رويترز، أن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (أوكسا) أشارت إلى أن مختبر إيمينسا في وسط إنجلترا أخطأت في الإبلاغ عن 39 ألف شخص حيث تم ذكرها أنها سلبية عندما كانت إيجايبة في الفترة ما بين 2 سبتمبر و12 أكتوبر من العام الماضي.

أزمة تواجه بريطانيا

وأشارت المملكة المتحدة إلى أن الأخطاء كان يمكن أن تزيد الإصابات إلى 55 ألف إصابة إضافية بعد الإبلاغات السلبية الكاذبة، وظهرت هذه العيادة الصحية الهائلة التي تدير المختبر في مايو 2020 حيث حصلت على عقود بقيمة 203.63 مليون دولار لمعالجة نتائج اختبارات PCR، وتضم بريطانيا أعلى حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم بعد ارتفاع الحالات إلى أكثر من 177 ألف حالة.