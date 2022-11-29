رئيس وزراء بريطانيا: موسكو تتحدى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية

أوضح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن روسيا تتحدى المبادئ الأساسية للميثاق الأممي، مضيفا خلال حفلة نظمها عمدة لندن، إن بلاده ستتخذ موقفا براغماتيا في العلاقات الدولية من أجل التصدي للتحديات من قبل روسيا.

من جانبه، قال رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، إن الأزمة الأوكرانية لن تنتهي قريبا، مضيفا في مقابلة مع قناة «بينك»، إن «موسكو» بدأت تتصرف بشكل أكثر فعالية ونجاحا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس الألماني: الضمانات الأمنية لـ«كييف» غير مفهومة

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قال في وقت سابق، إن دعواتوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ليست جادة الآن، مضيفا لإذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله» المحلية، إن الضمانات الأمنية لـ«كييف» غير مفهومة.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الروسي، قصف 30 منطقة في «خيرسون»، هذا الأسبوع 258 مرة، مضيفا في فيديو، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لترميم كل منشأة وكل منزل وكل مشروع دمرته «موسكو».

«واشنطن» تنتظر اجتماع لجنة تنفيذ معاهدة «ستارت»

بدورها، أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية صاروخ «سايوز 2.1 بي» حاملا قمرين صناعيين لأغراض عسكرية من «مطار بليسيتسك الفضائي» العسكري شمال غربي البلاد.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جون كيربي، إن بلاده تنتظر اجتماع لجنة تنفيذ معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية «ستارت»، مع «موسكو» المتوقع عقدها، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى مواصلة «واشنطن» المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن تبادل الأشخاص المعتقلين بين البلدبن.

وأوضح كيربي، ان بلاده تواصل دائما المفاوضات مع الروس بشأن الإفراج عن بريتني جراينر وبول ويلان وتحاول «واشنطن» إعادتهما إلى عائلتيهما.

موافقة أمريكية على صفقة صواريخ وأسلحة بـ 323 مليون دولار إلى فنلندا

من جانبها، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقة محتملة لبيع صواريخ تكتيكية وبعض الأسلحة والمعدات الأخرى بقيمة 323 مليون دولار إلى فنلندا.

وكانت «هلسنكي»، أعلنت في وقت سابق، زيادة النفقات الدفاعية في العام المقبل 2023، ما بين 5.9 و6 مليارات يورو.

وفي إطار مبادرة «حبوب البحر الأسود»، توقعت منظمة «الأمم المتحدة»، مغادرة سفينة تحمل الأسمدة الروسية من هولندا متجهة إلى ملاوي في غضون 48 ساعة. ومن المتوقع توجه السفينة من هولندا إلى موزمبيق، وعند وصولها إلى «مابوتو»، سيتم نقل الأسمدة إلى مالاوي عن طريق البر.