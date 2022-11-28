النشرة الأوروبية: كلمة لرئيس وزراء بريطانيا.. والفاتيكان يصلي لضحايا «إيسكيا»

شهد عدد من الدول الأوروبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية أبرزها، الكلمة المرتقبة التي سيلقيها رئيس الوزراء البريطاني، حول سياسة حكومته الخارجية، فيما أعلنت إيطاليا، الطوارئ في «إيسكيا» جراء انزاق التربة التي تعرضت له الجزيرة.

البداية من المملكة المتحدة، التي تشهد اليوم، إلقاء رئيس وزراء البلاد ريشي سوناك، أول كلمة رئيسية له في «الحي المالي»، بالعاصمة لندن، في مجال السياسة الخارجية، وقال المسؤول البريطاين في مقتطفات من الكلمة نشرها مكتبه أمس الأحد، إن أولوياته ستكون الحرية والانفتاح وسيادة القانون.

سوناك يتعهد بمواجهة المنافسين بواقعية قوية

كما تعهد سوناك، بمواصلة أو زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا في العام المقبل 2023 ومواجهة المنافسين الدوليين بواقعية قوية، وقال سوناك، إن بلاده تحت قيادته لن تختبر الوضع الراهن، بل ستفعل الأشياء بشكل مختلف.

من جانبها، قالت دراسة نشرها مركز «نافيلد تراست»، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم «بريكست»، فاقم أزمة القطاع الصحي في البلاد، مع خسارتها خدمات نحو 4 آلاف طبيب من الاتحاد الأوروبي في 4 تخصصات رئيسية «التخدير- طب الأطفال- جراحة القلب والصدر- الطب النفسي».

وأشارت الدراسة، إلى تباطئ، الزيادة في الطواقم من «الاتحاد الأوروبي»، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم «النروج- أيسلندا- سويسرا- ليختنشتاين»، في هذه التخصصات الأربعة.

صحيفة يونانية تنشر قائمة جديدة لأشخاص تم التنصت عليهم من جهاز المخابرات

وفي اليونان، قامت المخابرات بالتنصت على هواتف وزراء وبرلمانيين وصحفيين، باستخدام برنامج «بريداتور»، وفقا لصحيفة «دوكومينتو» المحلية التي نشرت قائمة ثالثة لأسماء الأشخاص الذين تم التنصت عليهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وضمت القائمة الجديدة، التي نشرتها الصحيفة اليونانية، المتحدث باسم الحكومة يوانيس إيكونومو، ووزيرة التعليم نيكي كيراموس، وأشارت «دوكومينتو»، إلى التنصت على مكتب المدعي العام اليوناني كريستوس بارداكيس، ورئيس الشرطة السابق ميخاليس كارامالاكيس، والأمين العام للبرلمان يورجوس ميلوناكيس وزوجته.

وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة، اليوم، حالة الطوارئ في «جزيرة إيسكيا»، التي شهدت انزلاقٍا للتربة، أمس الأول السبت جراء هطول أمطار غزيرة، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وفقدان 5 آخرين.

البحث عن مفقودين جراء انزلاق التربة بـ«إيسكيا»

بدوره، أشار مدير «معهد الحماية الجيولوجية المائية»، تومازو موراماركو، لوكالة أنباء «آكي» الإيطالية، إلى وجود تمدُّن أصاب الأراضي بكاملها ودمّرها في «جزيرة إيسكيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وواصل أكثر من 200 عنصر في الدفاع المدني وقوات الأمن البحث عن مفقودين، في بلدة «كازاميتشولا تيرمي»، فيما شارك مئات المتطوعين في تنظيف شوارع البلدة، وكان بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، قال في وقت سابق، إنه يصلي من أجل الضحايا وكل طواقم الإنقاذ.