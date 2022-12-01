رئيس جامعة المنصورة الجديدة: نختار البرامج الدراسية وفقا لاحتياجات سوق العمل

تضم محافظة الدقهلية 3 جامعات مصرية تقدم الخدمة التعليمية للطلاب في دلتا مصر، وهي: جامعة المنصورة، وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنصورة الجديدة، وجميعها تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي، وتقدم برامج دراسية وكليات معتمدة ما بين مجانية أو مدفوعة، فضلا عن المشاركة المجتمعية.

برامج جامعة المنصورة الجديدة وفقا لاحتياجات سوق العمل

وقال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنهم يختارون البرامج الدراسية وفقا لاحتياجات سوق العمل، وتؤهل الطالب لها، لتحقيق الاستراتيجية التعليمية كما أنها لا تختار الطالب بنتيجة الثانوية العامة، بل وفقاً لاختبار قبول، ويجري أعضاء هيئة التدريس وجهاز الإدارة وفقا للخبرات داخل 14 كلية بدأت الدراسة فعليا 9 كليات منها فقط حتى الآن.

جامعة المنصورة الأهلية

أما الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، فقال إن الجامعة أنشئت وفقا لمعايير الجامعات الذكية، وتتوافر بها التقنية التكنولوجية طبقاً للإطار المرجعي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من تقنيات الحرم الجامعي، وحتى تقنيات طرق ووسائل التقييم الذكية.

جامعة المنصورة

وبالنسبة لجامعة المنصورة فبدأت الدراسة بأول كلياتها «الطب» عام 1962 كأحد فروع جامعة القاهرة، ثم أنشئت جامعة شرق الدلتا حتى تم تعديل المسمى إلى جامعة المنصورة عام 1973، وتعتبر السادسة من حيث النشأة بين الجامعات المصرية و تضم 19 كلية، ومقامة على مساحة 300 فدان.

3 جامعات مصرية

ورغم أن محافظة الدقهلية تضم 3 جامعات مصرية إلا أنه لا تضارب أو تنافس بين الثلاث جامعات جامعة المنصورة الأم أو جامعة المنصورة الأهلية أو جامعة المنصورة الجديدة، ويعملون جميعا لإتاحة تعليم جيد للطلاب.