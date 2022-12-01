جمارك أرقين بأسوان تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين، في أسوان، برئاسة حمدي محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مذكرة من رئيس وحدة المباحث والأمن الجمركي

البداية كانت مذكرة معلومات، من الرائد أحمد ضياء، رئيس وحدة المباحث وسلطان فتحي، مأمور الأمن االجمركي بالمعبر مفادها اعتزام الراكب «م.ا.آ»، سوداني الجنسية، تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيس المتجهة إلى الخرطوم.

قرر حمدى محمد مكي، مدير الجمرك، تشكيل لجنة من ممدوح محمود وحسين عبد اللاه ومحمود رشدي مأمورى الجمرك، وأحمد الطيب مأمور التعريفة لتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 495 شريط دوفاستون 10 مجم و96 أمبول fostimon و516 شريط cyclo_progynova داخل أمتعته الشخصية.

قرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، رقم 17 لسنة 2022، وحرره محمود عابد مأمور الجمرك، لمخالفة الواقعة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.