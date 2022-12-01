استشاري بالهيئة الهندسية لشؤون هولندا لـ«مصر تستطيع»: مصر أفضل من أي دولة أخرى

قال المهندس سيد قنديل، استشاري بالهيئة الهندسية لشؤون هولندا، إن مصر دائما في قلبه وهي أفضل من أي دولة أخرى بجوها ونيلها وناسها: «كل شيء فيها يجذبني للعودة إليها، وأبكي في كل مرة أتركها فيها».

قنديل: بحس بالدفء بين المصريين

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «وأنا في مصر بكون حاسس بالدفا بين الناس، وصحابك وعاداتك وتقاليدك والضحكة على النكتة، هنا البلد عملية شوية ومهما تتعلم اللغة، ومهما وصلت لقمة اللغة مش هتفهمهم، وهما مش هيفهموك، ودي طبيعة هتفضل فيا لآخر العمر».

وتابع: «كنت زمان بقول لنفسي كفاية عليا هنا، وأرجع استقر في مصر، وفكرت في دا أكتر من مرة، لكن في الوقت الحالي ولادي موجودين وشغلي موجود وملقتش الفرصة أني أنزل وأعمل حاجة في نفس مجالي، ولو لقيتها في يوم من الأيام هرجع وأكون في منتهى السعادة، خصوصا إن أولادي منشدين جدا لمصر وبيحبوها ويتمنوا اليوم اللي يعيشوا فيه في مصر».