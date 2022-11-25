«مصر تستطيع» يحتفي بفريق من هندسة القاهرة حصل على المركز الأول في مسابقة IEEE

احتفى برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc» بفريق من كلية الهندسة بجامعة القاهرة بعد حصوله على المركز الأول في مسابقة «مؤسسة مهندسي الكهرباء العالمية» للعام الثالث على التوالي.

وقال الدكتور أحمد خطاب، أستاذ هندسة الإلكترونيات والاتصالات بجامعة القاهرة، والمشرف على الفريق، إن «مؤسسة مهندسي الكهرباء العالمية» المعروفة بـIEEE هي أكبر مؤسسة في مجال الهندسة، وهدفها دعم التكنولوجا لخدمة البشرية والهدف منها مساعدة الإنسانية.

«مؤسسة مهندسي الكهرباء العالمية» مظلة يندرج تحتها كل العمل التكنولوجي

وأضاف خلال استضافته بالبرنامج، أنها مظلة يندرج تحتها كل العمل التكنولوجي، و«تهتم المؤسسة بتشجيع الجامعات أن يكون بها نشاط طلابي أو علمي يعرف الطلاب بها، وتهتم كمؤسسة أن يكون بها فرع طلابي بالجامعات، وعلى مستوى العالم هناك أكثر من 3500 فرع طلابي مقسم على مناطق جغرافية».

وأوضح عبدالرحمن محمد، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة القاهرة وأحد أفراد الفريق، «لم نتهيب المشاركين من الجامعات الأخرى فلدينا اعتزاز وفخر بجامعتنا وتاريخها، ولنا تاريخ، ولجامعة القاهرة إرث كبير في هذه المنافسة.

طالب بكلية الهندسة: لدينا معرفة بما نريد ورغبة في النجاح

وأشار محمود رأفت، الطالب بكلية الهندسة ورئيس طلاب جامعة القاهرة الحالي في IEEE إلى أن المنافسة صعبة للغاية، لكن بمجرد البداية فنقف على أرض صلبة لأن لدينا معرفة بما نريد ورغبة في النجاح.