«مصر تستطيع» يعرض تقريرا عن المهندس سيد قنديل نائب رئيس الهيئة الهندسية لوزارة الدفاع الهولندية

عرض برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، تقريرا عن قصة نجاح تحمل اسم المهندس المصري سيد قنديل، نائب رئيس الهيئة الهندسية الجنوبية للقطاع الهندسي، الذي يجمع بين وزارات الدفاع والمالية والعدل الهولندية.

وقال «فايق» بالتقرير: «مهندس مصري له بصمات في نحو 200 مشروع، منها جزء من مطار أمستردام، وهو أحد من طوروا نظام الفحص الإلكتروني فيه»

وأضاف: «25 سنة هي عمر تواجده في هولندا، درس اللغة الهولندية، والتحق بالجامعة لمدة عامين، لعمل معادلة لدراسته في مصر، من شركة لشركة، ومن مشروع لآخر، ومن مدارس لشركات لجامعات لمتاحف وأسواق، حتى جاءه اتصال من رئيس قسم التصميمات في وزارة الدفاع الهولندية، يطلبه للعمل في التصميمات».

وتابع: «من مهندس تصميم إلى مشرف على المهندسين، ومراجعة التصميمات، واستشاري حتى قررت الحكومة دمج المكتب الهندسي من وزارة الدفاع، ومكتب أعمال المملكة إلى مكتب يشرف على وزارة الدفاع، وأعمال الممكلة التي تخص المتاحف والمطارات والوزرات الأخرى، حتى أصبح كبير مستشارين في مجال الهندسة الكهربائية».

واستطرد: «منذ نحو عامين، بدأ في الحصول على ماجستير الطاقة الحديثة، وهو المصري اللي رافع رأس مصر لفوق ويثبت أن مصر تستطيع».