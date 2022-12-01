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السيسي لـ أهالي الدقهلية: «أنا راجل بسيط وأنتوا جبرتوا بخاطري النهاردة»

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محمد أسامة رمضان
07:54 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه مع المواطنين على هامش تفقده نادي شربين الرياضي بالدقهلية اليوم: «أهل الدقهلية جبروا بخاطري النهاردة في كل مكان روحته».

وقال أحد الحاضرين: «إحنا في حلم والله، إننا نقعد مع سيادتك وجها لوجه»؛ ليرد الرئيس: «أنا راجل بسيط خالص، وربنا اللي أراد إني أبقى هنا».

وقالت إحدى الحاضرات: «عاش الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل سنة وأنت طيب، إحنا النهاردة عيد يا ريس في المحافظة وعيد لكل مصر، ومش مصدقين إننا معاك، وربنا يحميك ويعينك، وكلنا ضهر ليك يا ريس».

ليرد الرئيس: «أما المرأة تتكلم كلنا لازم نسمع».

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