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مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الإعدادي في المحافظات

كتب:

إحسان شعبان
08:12 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الإعدادي في المحافظات

مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الإعدادي في المحافظات

يبحث العديد من أولياء الأمور عن مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الإعدادي في المحافظات، وذلك بالتزامن مع اقترابها، حيث تستعد مديريات التربية والتعليم للامتحانات المقرر أن تبدأ في شهر يناير 2023.

مواعيد امتحانات نصف العام 2023 للمرحلة الإعدادية في المحافظات 

وتعرض«الوطن» مواعيد امتحانات نصف العام 2023 الإعدادي في المحافظات، كما حددتها وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 

وجاء موعد امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 14 يناير حتى يوم 26 يناير 2023 الشهر المقبل، على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم 28 يناير وتنتهي يوم 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير ويستمر حتى 8 يونيو المقبل.

وتشهد مختلف المحافظات استعدادات مكثفة لاستقبال امتحانات نصف العام الدراسي، حيث تعقد المديريات العديد من الاجتماعات للوقوف على آخر التطورات حول جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات نصف العام. 

وتستمر إجازة نصف العام الدراسي 2023 حوالي 15 يوما كما هو معتاد في كل عام.

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بقلم إحسان شعبان