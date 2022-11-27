أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022-2023، حيث تنطلق الامتحانات يوم السبت 14 يناير 2023، بمادة الفقة لمدة ساعة ونصف، ثم يمتحن الطلاب مادة اللغة العربية (ورقة أولى) النحو والصرف، لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022-2023

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022-2023، سيمتحن الطلاب يوم الأحد 15 يناير 2023، مواد أصول الدين ورقة أولى، التفسير والحديث، لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان العلوم، ويوم 16 يناير يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، ورقة ثانية، المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، لمدة ساعتين.

ويتضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022-2023، امتحان الهندسة، وأصول الدين ورقة ثانية، التوحيد والسيرة، ويوم 17 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية، ويوم الأربعاء امتحان حفظ القرآن الكريم وتجويده، والتربية الفنية، والحاسب الآلي، ويؤدي الطلاب امتحان مادة الثقافة الإسلامية والجبر واللغة الأجنبية، ثم امتحان المستوى الرفيع.

ومن المقرر أن يمتحن المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، والمطالعة والنصوص، بينما يمتحن المكفوفين شفهيا في المواد المقررة عليهم، وهي امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، في المعاهد النموذجية والخاصة.