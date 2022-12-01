الرئيس السيسي: «اطمنوا على بلدكم.. والمعركة لسه منتهتش»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديث مع المواطنين على هامش تفقده نادي شربين الرياضي، «كل سنة وأنتم طيبين وأهل الدقهلية بخير وسلام وأمان.. ولازم تكونوا مطمنين على بلدكم مصر».

وأضاف: «أما بقول أكرمتموني وجبرتم بخاطري فدا كلام ليكم ويوصل لكل المصريين، وعلى مدار الشهور والسنين اللي فاتت في كلام كتير اتقال يقلقكم ويخوفكم، وطول ما ربنا معانا مش هيحصل حاجة والصراع والمعركة منتهتش».

وتابع: «أقول للجميع إنهم يرغبون في أن يعيشوا الناس في قلق ويرهبونهم، بقالهم سنين بيقولوا إن هيحصل حاجه في 11/11 و25، لأنه مش عايز يريحك، وعايزك دايما قلقان، هو أنت سلمتله ولا سكت عليه؟ مش أنا خصم ولا الحكومة خصم، لكن مصر بشعبها خصم».