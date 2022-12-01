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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة

كتب:

محمد عزالدين
08:24 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، صورة تذكارية مع طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة، خلال جولته التفقدية بكليات الجامعة.

افتتاح مدينة المنصورة 

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدينة المنصورة الجديدة، وتفقد قرية الحصص بمركز شربين، وهي إحدى قرى مبادرة حياة كريمة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية، بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

 

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