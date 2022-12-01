الرئيس السيسي: مبادرة «حياة كريمة» حلم للدولة منذ سنوات لحل أزمات القرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مبادرة حياة كريمة من إحدى المبادرات التي استهدفت الحكومة المصرية تنفيذها، وكانت حلم تريد الدولة تحقيقه منذ سنوات، من أجل حل أزمات القرى التي تعاني بسبب قلة الخدمات فيها.

وأضاف «السيسي» خلال تفقده لجامعة المنصورة الجديدة، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة كان لديها خطة سابقة للصرف الصحي من أجل تطوير قرى مصر، مستطردا: «الفكرة مش أننا بنعمل الفكرة أو أننا بنقول ليه متعملش كده».

وأوضح أنه قبيل توليه رئاسة الجمهورية وصلت نسبة الإنجاز فيما يخص ملف الصرف الصحي لـ11% بالجمهورية، وكانت الدولة تحاول إنجاز ذلك الملف، ولكن واجهة الدولة الكثير من التحديات، لكن بدأ التنفيذ مع استقرار المسار.

واستطرد: «استقرار المسار يعني إن الدولة تقدر تحط خطة ولما تيجي تنفذها تنجح، ومكنتش بتقدر تكمل فيها ليه، أولا لأن فيه تكلفة مش مستقرة، تكلفة أول سنة غير التانية غير التالتة، وثانيا حجم التمويل اللي كان مطلوب ضخم جدا».

وتابع: «إحنا مقدرناش نخلص المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في سنة زي ما اتفقنا، لأسباب كتير منها الظرف الاقتصادي وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ فوجئنا أن قدرة الشركات الموجودة في مصر مع حجم النشاط اللي بيتعمل مش قادرة تدخل تخلص ده في سنة».