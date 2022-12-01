السيسي: «مش عايزين نوعد الناس ونخلف».. سننجز المشروعات في أقرب وقت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العاملين ضمن «حياة كريمة» لتطوير القرى، فوجئوا بأن إنتاج الشركات لمواد البناء لا يلبي احتياجات المبادرة، موضحا «لازم الرسالة توصل للناس، المواطنين بيقولوا أنتوا وعدتونا، وأحنا مش عايزين نوعد ونخلف وعدنا مع الناس».

وأضاف السيسي، خلال تفقده لجامعة المنصورة الجديدة، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «بقول للناس وعدنا قائم إن شاء الله، إننا ننجز ده في أسرع وقت ممكن، ولما دخلنا في المحافظات لم نستهدف محافظة، لكن استهدفنا أكبر قرى كان فيها الخدمات والبنية صعبة أوي، وبدأنا بيهم».

واستطرد: «اللي بفكر فيه دلوقتي وأول مرة أقوله، هل من المناسب إننا نبدأ المرحلتين مع بعض؟ أنا فكرت بما أني مش قادر أخلص في سنة، طب أقدر أخد مرحلتين مع بعض، فيه تحدي بيقابلنا في ده، مفيش موضوع هنقدر نشتغل فيه -سواء دولة متقدمة أو غير متقدمة- إلا ونجد صعوبات هتقابلنا، دي طبيعة أي عمل».