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باحثة بالمركز المصري للفكر توضح لـ«إكسترا نيوز» أسباب بناء مدن جديدة حاليا

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:52 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
المنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة

قالت الدكتورة هبة زين العابدين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الفلسفة التي تعتمد عليها الدولة في بناء المدن الجديدة هي الشمولية والاستدامة.

وأضافت خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»: «هناك أسباب دفعتنا لبناء مدن جديدة، فهناك أزمة توارثناها منذ آلاف السنين بالعيش حول الوادي والدلتا، بشريط ضيق لا يتخطى الـ7% من مساحة مصر، والوضع كان مقبولا حتى السبعينيات لكن بعد الزيادة السكانية والانفجار السكاني الذي بدأ يظهر في بداية الثمانينات أصبح الوضع غير مقبول».

تكدس السكاني في عواصم المحافظات

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات: «أصبح التكدس السكاني في عواصم المحافظات والقاهرة وإقليم القاهرة خاصة أنه يتوفر فيه كل الهيئات الحكومية وشبكة طرق وجامعات وفرص عمل، وكان ذلك سببا رئيسيا للتكدس السكاني».

الكثافة السكانية سنة 1970 كانت 250 فردا لكل فدان

واستطردت: «إقليم القاهرة الكبرى كمثال، نحتاج أن نوضح فيه حجم الأزمة التي نعيش فيها خلال الفترة السابقة، ومن خلال الأرقام ودراسة الكثافة السكانية في المنطقة سنجد أن الكثافة السكانية سنة 1970 كانت 250 فردا لكل فدان في حين وصلت النسبة وتضاعفت لـ500 فرد في كل فدان لعام 2019».

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