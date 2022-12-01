توقيع الكشف الطبي على 100 حالة «أنف وأذن»في قافلة بالشرقية وصرف أدوية مجانا

انطلقت اليوم الخميس، قافلة طبية من مديرية الصحة إلى مدينة العاشر من رمضان تحديدا المجاورة 46، وجرى توقيع الكشف على 100 حالة أنف وأذن، فيما تم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

قافلة طبية من مديرية الصحة إلى مدينة العاشر من رمضان

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير عام الطب العلاجي سابقا بمديرية الصحة في الشرقية، ومشاركا بالقافلة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القافلة الطبية انطلقت اليوم إلى مدينة العاشر من رمضان المجاورة 46، وتضم جميع التخصصات الطبية.

وأكد «فرحات»، أن القافلة تضمنت الكشف على الحالات في تخصصات عديدة مثل «الأنف والأذن، الصدر، الباطنة، والأشعة والتحاليل»، وغيرها، من التخصصات فضلا عن صرف الأدوية للمرضى بالمجان، لافتا إلى مواصلة القافلة عملها لليوم التالي على التوالي غدا الجمعة في مدينة العاشر من رمضان.

توقيع الكشف على 100 حالة أنف وأذن

وأشار «فرحات»، إلى توقيع الكشف على 100 حالة في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة بمدينة العاشر من رمضان، فيما تم صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي تم توقيع الكشف عليها في التخصصات الأخرى وتقديم العلاج لهم بالمجان.