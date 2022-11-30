المشدد 15 سنة والسجن 5 سنوات للمتهمين بقتل عمهما في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم بسجن عامل 15 عاما، ومعاقبة شقيقه بالسجن 5 سنوات بتهمة قتل عمهما، لخلافات على قطعة أرض زراعية، بالقرين في الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تفاصيل مقتل مواطن على يد شقيقين

تعود أحداث القضية رقم 1987 لسنة 2022 جنح مركز القرين، والمقيدة برقم 1521 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد باتهام «عادل ر.أ.م.»، وشقيقه «بهاء»، بقتل المجنى عليه عبده عبد الحميد محمد إسماعيل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وتبين أن المتهمين استخدموا أدوات «عصى خشبية»، وتربصا بالضحية في المكان الذي علما بمروره به، وما إن أبصرا تواجده حتى قام الأول بافتعال مشادة كلامية معه، على إثر الخلافات القائمة بينهم.

الاعتداء على المجني عليه بالضرب على رأسه

وتبين أن المتهم الأول اعتدى على المجني عليه بالضرب على رأسه، حتى هوى وسقط مغشيا عليه، والى الثاني ذلك فأحدثا إصابته برأسه، التي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

وتبين حدوث الواقعة بسبب وقوع الخلافات بين المجني عليه والمتهمين، بسبب الخلاف على أرض زراعية، وحرروا محاضر ضد بعضهم، وأحيلت إلى المحكمة، ثم تصالحوا بعد جلسة صلح عرفية، إلا أن المتهمين تربصا بالمجنى عليه وقتلاه، وتم ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.