قناة الحياة تلتقي عددا من المشاركين بقافلة ستر وعافية

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الأخيرة لعدد من المشاركين بقافلة ستر وعافية في قرية الحصص التابعة لمحافظة الدقهلية ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال أحد الأطباء المشاركين في المبادرة، إنه يعاونه في القافلة طبيب تخصص باطنة وآخر تخص أشعة وأخصائي تحاليل طبية و3 أفراد من التمريض، وإداري من أجل تنظيم القافلة: «بنقابل المرضي بالبطاقة الشخصية وتليفون للتواصل، وبيتم تقييم المريض من خلال عيادة الباطنة وبنسحب عينات للتحاليل الطبية وفحوصات وأشعة سونار، ولو تطلب الأمر استدعاء المريض فبيتم استدعائه ومتابعته».

نصر زكي: فقدت رجلي الأولي من 7 سنين

ومن جانبه، أضاف نصر زكي، أحد المرضى المشاركين بالقافلة، خلال تصريحاته لبرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أنه حضر للقافلة من أجل الحصول على طرف صناعي له، إذ أنه فقد قدميه بسبب مرض السكر: «فقدت رجلي الأولى من 7 سنين والتانية من سنة بسبب مرض السكر».

واستطرد: «مؤسسة الأورمان اتصلوا بيا وطلبوا مني أجي للقافلة عشان أكشف وياخدوا مقاس الطرف بتاعي وهيعملوه ببلاش».

فيما أوضح محمد رشدي أحمد، أحد المرضى المشاركين بالقافلة، أنه حضر للقافلة من أجل الكشف بعيادتي الرمد والعظام، إذ أنه تعرض لحادث توك توك؛ الأمر الذي استدعى تركيب مسامير وشرائح، متابعا: «عايز الدكتور يشوفها لو كان ينفع الشريحة تتشال، والرمد عيني تعباني ومش شايف بيها خالص، وولاد الحلال دلوني على القافلة».