تلاميذ مدرسة بالبحيرة ينعون صديقهم على طريقتهم.. «كتبوا اسمه بأجسامهم»

أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، سطروا أقوى معاني الوفاء لصديقهم الذي فارق الحياة أمس الأول، في قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

حزن في مدرسة إبراهيم السقا الابتدائية

وبدأ طلاب مدرسة إبراهيم السقا الابتدائية بقرية نكلا العنب، يومهم الأول أمس دون صديقهم عمر هيثم بعد وفاته نتيجة تدهور حالته الصحية، الأربعاء الماضي، حيث قاموا برسم عبارة «رحم الله عمر» بأجسامهم خلال طابور الصباح، وسط حالة من الحزن سيطرت على الطلبة والمدرسين.

الطالب عمر هيثم كان محبوبا من الجميع

وقال نادر الأسيوطي، مدير مدرسة إبراهيم السقا، إن الطالب عمر هيثم كان متفوقا في دراسته ومحبوبا بين أصدقائه ومدرسيه، كما أنه كان يتمتع بخفة الظل.

وتابع: «ربنا يرحمك يا عمر ويصبر أهلك يا حبيبي.. خطفت قلوبنا»، موضحا أن الطلاب قرروا وداع صديقهم على طريقتهم الخاصة، من خلال تدوين اسمهم بأجسامهم.

وسيطرت حالة من الحزن على الطلبة والمعلمين بمدرسة إبراهيم السقا الابتدائية عقب نبأ وفاة الطالب عمر هيثم إثر تدهور حالته الصحية، الأربعاء الماضي.

تشييع جثمان الطالب عمر هيثم

وودعت قرية نكلا العنب، الطفل عمر هيثم إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بقرية نكلا العنب، وسط انهيار أسرته، ورددت والدته أثناء تشييع جثمانه كلمات «سبت أمك ومشيت بدري يا ضنايا مش عارفة هعيش إزاي بعدك يا حتة مني»، حسبما قال حسن معوض، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن».

وأشار «معوض»، أن الطفل أصيب بوعكة صحية قبل عدة أيام، وتدهورت حالته بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، وتفاجأ الجميع برحيله سريعا، موضحا أن أسرته تعيش حالة نفسية سيئة، عقب وفاة ابنهم، لا سيما أنه لم يكن يعاني من أمراض خطيرة.