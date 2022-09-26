مصرع طالب صدمه جرار زراعي بطريق الإبراهيمية في البحيرة

لقي طالب مصرعه بعدما صدمه جرار زراعي بطريق الإبراهيمية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل الجثة إلى المشرحة

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة طالب بعدما صدمه جرار زراعي، ونُقلت الجثة لمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية الطالب

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كريم إبراهيم مسعد، 15 سنة، مقيم في منية النصر بمحافظة الدقهلية.