مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الدلنجات في البحيرة

لقي طالب مصرعه، في حادث عبور مشاة إذ صدمته سيارة أثناء عبوره طريق «حوش عيسى - الدلنجات»، بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى حوش عيسى المركزي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره طريق حوش عيسى - الدلنجات وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين مصرع «علاء محمد أحمد سالم» 18 سنة، طالب، مقيم بالدلنجات وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى المركزي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.